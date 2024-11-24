نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور) - أخبار كلمتك

نابولي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على روما بهدف (صور) - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح أمام ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل سلبيا مع زد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين حرس الحدود وسيراميكا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين حرس الحدود وسيراميكا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

أكرم حسني يبدأ تصوير مسلسل "الكابتن" ديسمبر المقبل - أخبار كلمتك

انخفاض البتلو والكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض البتلو والكندوز، تباين أسعار اللحوم في الأسواق - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يتوجه إلى السعودية للمشاركة بالمؤتمر الثامن والعشرين (WIC) - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين من العاصمة عدن خاص بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين من العاصمة عدن خاص بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صلح ينهي الخلاف بين مالك العقار ووزير بالانتقالي بشان مطعم في عدن - أخبار كلمتك

صلح ينهي الخلاف بين مالك العقار ووزير بالانتقالي بشان مطعم في عدن - أخبار كلمتك

صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

صدور مذكرة اعتقال بحق الذراع الايمن لشلال شايع في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يخسر من لوهافر بثنائية في الدوري الفرنسي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يخسر من لوهافر بثنائية في الدوري الفرنسي (صور) - أخبار كلمتك

بمشاركة مصطفى محمد بديلا، نانت يخسر من لوهافر بثنائية في الدوري الفرنسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - فاز فريق لوهافر على مضيفه نانت بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا البوجوار ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أهداف مباراة نانت ولوهافر

سجل خوسيه كازيمير هدف التقدم لصالح لوفاهر أمام نانت فى الدقيقة الثانية فيما سجل الهدف الثاني اللاعب نجورا في الدقيقة 72.

eacea27536.jpg
9ad95490a7.jpg
73337258ed.jpg

تشكيل نانت أمام لوهافر 

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه نانت فى مباراة اليوم قبل أن يشارك في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل نانت الأساسي أمام لوهافر كالتالي:

الصورة

ترتيب نانت ولوهافر بالدوري الفرنسي

بهذه النتيجة يحتل فريق نانت المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما ارتفع رصيد لوهافر للنقطة الـ 12  في المركز 14.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

علاء نبيل: أداء منتخب الشباب مع وائل رياض أفضل من ميكالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق