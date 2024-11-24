مشاهير العرب - بعد اتهامها بالزنا.. غرامة للفنانة ميار الببلاوي وحبس الشيخ محمد أبو بكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - ميار الببلاوي.. قضت المحكمة الاقتصادية، صباح اليوم بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي، 20 ألف جنيه، وحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بتبادل الألفاظ الخارجة بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر

وكانت النيابة العامة، قد أحالت البلاغ المقدم من الفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، الذي اتهمته فيه بسبِّها وقذفها، إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية لمباشرة التحقيقات.

وتقدم دفاع الفنانة ميار الببلاوي، ببلاغ للنيابة العامة، ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة موكلته، متهمًا إياها بالزنا كما اتهم زوجها بالدياثة، وذلك حسب البلاغ المقدم.

وأضاف دفاع الفنانة ميار الببلاوي، في بلاغه، أن الشيخ محمد أبو بكر سبب الضرر النفسي لموكلته وابنها، وذلك كان متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، وحديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدًا ماديًّا.

القصة الكاملة لأزمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

بدأت الأزمة بـ قذف الشيخ محمد أبو بكر، المدعية منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي - بطريق العلانية بأن نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ «فيس بوك».

وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها، بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الإقامات السابقة بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق علانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك» موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي، فنانة ومقدمة برامج مصرية، تتميز بأصولها الصعيدية، ولدت في محافظة أسيوط وتربت فيها، وحصلت ميار الببلاوي على شهادة البكالوريوس في قسم الدراسات اليونانية من كلية الآداب، ثم بدأت حياتها الفنية في مجال الإعلانات قبل أن تتجه إلى التمثيل، حيث أظهرت موهبتها في تقديم الأعمال الدرامية والتلفزيونية، ووصلت شهرتها إلى ذروتها خلال فترة التسعينات.

وكان أول عمل درامي قدمته ميار الببلاوي، في مسلسل الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في عام 1992، وفي وقت لاحق، قررت ارتداء الحجاب أثناء تصوير مسلسل عائلة شمس، وأعلنت عن قرارها بعدم خلع الحجاب مرة أخرى، وبعد اعتزالها التمثيل اتجهت ميار الببلاوي إلى تقديم البرامج التلفزيونية.