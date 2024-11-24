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شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن - أخبار كلمتك

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شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن - أخبار كلمتك

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - اسعار كروت الشحن، كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وصول قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن زيادة أسعار كروت الشحن.

 

حقيقة تحريك أسعار كروت الشحن

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة "صدى البلد: أنه حتى الآن لا توجد زيادة في أسعار كروت الشحن.


قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وتابع: لم يصلنا أي قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحريك أسعار كروت شحن الموبايل.

 


إغلاق الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

ولفت إلي أنه حتى لا يوجد أي قرار بإغلاق الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

 

زيادة أسعار الخدمات المقدمة 


وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات، ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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