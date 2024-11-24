"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بتشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الإتصالات، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها، طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات، وهو حكم صادر من القضاء الإدارى وطعنت عليه الحكومة وقتئذ لدى المحكمة الإدارية العليا، والتى أيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية المستهلكين فى معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى، ونشرها فى الصحف.



وأكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الجهاز القومى لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هى الأعلى عالميا

وأشار إلى أن الجهاز فقد حياده قبل ايام حينما طالب بمطالب شركات الإتصالات، مدافعا عن الزيادة دون مبرر، وهو يعلم أن الشركات الأربع حصلت على ما يقترب من ١٦٥ مليار فى الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن، ما يستدعي تدخل الحكومة فى حساب التكلفة الحدية، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء والرداءة، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه فى السوق المصرى، والذى صار سداحا لهم فى غيبة وزارة الإتصالات والتى لبست طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد

وفى وقت سابق حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات فى مصر على خلفية تصريحات صادرة عن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات _ يمهد فيها لزيادات مقترحة من خلال الشركات العاملة فى السوق المصرى على خدماتهم بحجج واهية لا تستند على أدلة قطعية، خاصة وأن شركات الإتصالات حققت خلال الشهور التسعة من العام الجاري مبيعات تزيد على ١٦٤ مليار جنيه طبقا لما هو معلن من الشركات ذاتها، فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء فى مجال الاتصالات بأنهم يحققون أرباح خيالية بعد حساب التكلفة الحدية لهذه الخدمة قليلة المدخلات، وهى عبارة عن بنية تحتية والتى جرى فى وقت سابق حصاد واسترداد لراس المال المدفوع فيها، ويبقى فقط تكلفة الأجور والمرتبات ومرتبات الإدارة العليا الخرافية، والصيانة والطاقة الكهربائية والوقود، وهى تكلفة لا تتعدى ٢٠% من حجم المبيعات الواردة، وهو ما يلقى بأعباء مضاعفة على الحصيلة الدولارية والتى تتحصل عليها هذه الشركات الأجنبية حتى تخرج أرباحها لخارج مصر.

من جانبه ناشد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى أسعار هذه الخدمة وليس زيادتها، وأضاف أن السيد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات مستفيد بالتأكيد باعتباره رئيس الجهاز الذى يحصل على نسبة أرباح ٣% من صافى أرباح هذه الشركات مما يؤكد تعارض المصالح الذى يفقد هذا الجهاز دوره الرقابى الحيادي فى حماية حقوق المستهلكين، مطالبين البرلمان بتعديل يتيح لجهاز حماية المستهلك تلقى الشكاوى الخاصة بالاتصالات على اعتبار أنه جهاز محايد لا يستفيد من الشركات كما هو حادث الآن فى العلاقة بين جهاز الاتصالات والشركات ذاتها.

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