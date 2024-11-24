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وزير الخارجية يلتقي ولي العهد الكويتي وينقل له رسالة شفهية من رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي ولي العهد الكويتي وينقل له رسالة شفهية من رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي ولي العهد الكويتي وينقل له رسالة شفهية من رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

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وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الوزير عبد العاطي نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى شقيقه أمير دولة الكويت وولي عهده، ونقل الوزير رسالة شفهية من الرئيس إلى أمير البلاد، أكد من خلالها عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الروابط العميقة بين مصر والكويت، فضلًا عن استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب، مبديًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته.  

 

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وأشار إلى تطلع الجانب المصري للحفاظ على دورية انعقاد كافة الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين. 

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وأبدى وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالكويت.  

كما شدد على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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