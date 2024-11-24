ماتيرزاي يوجه طلبًا غريبًا إلى زيدان بعد 18 سنة من «نطحة» نهائي مونديال 2006 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - وجه مراكو ماتيرازي مدافع إيطاليا السابق، طلبًا غريبًا إلى زين الدين زيدان نجم فرنسا السابق، بعد 18 عاما من «النطحة» الشهيرة التي وجهها زيدان إلى ماتيرزاي خلال مواجهة فرنسا وإيطاليا في نهائي كأس العالم 2006.

وتسبب ماتيرازي في طرد زيدان في نهائي كأس العالم والذي أقيم في ألمانيا بعد مشهد مثير للجدل، حيث نطح الفرنسي برأسه المدافع الإيطالي في الصدر، ثم قام الحكم الأرجنتيني الدولي السابق، هوراسيو إيلزوندو، بطرده على الفور وأكملت فرنسا المباراة منقوصة وخسرت كأس العالم بركلات الترجيح.

نطحة زيدان إلى ماتيرزاي في نهائي مونديال 2006

وقال ماتيرازي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أتحدث مع زيدان منذ ذلك اليوم، ولا من قبله. لم تكن لدينا علاقة صداقة على أي حال، زيدان أسطورة في كرة القدم، لدي الكثير من الاحترام له كلاعب ومدرب، حيث فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا على التوالي".

وأضاف ماتيرازي: "لم أعد أبحث عن اعتذار منه بعد الآن، لكنني أطلب منه إجراء محادثة معي بعد مرور سنوات عديدة، لن تكون هناك مشكلة".

وكان زين الدين زيدان قد اعتذر عن الواقعة من قبل قائلًا: "لقد شاهد ملياران أو ثلاثة هذا الموقف على شاشات التلفزيون، من بينهم الملايين من الأطفال، لقد كان رد فعل غير مبرر وأود الاعتذار لهم وللعاملين في مجال التعليم فيما يجب فعله وما لا يجب فعله".

سر ظهور زيدان المفاجئ في تدريبات ريال بيتيس

من ناحية أخرى، فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الجميع بالظهور في تدريبات ريال بيتيس، خلال الفترة الماضية، ليثير التساؤلات حول سبب تواجده.

ووفقًا لما ذكره برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير، فقد جاء حضور زيدان لتدريبات ريال بيتيس؛ لأن ابنه إلياس (من مواليد 2005) أجرى أول حصة تدريبية له مع الفريق الأول، تحت قيادة مانويل بيليجريني.

وكان نجل زيدان، قرر سابقًا الرحيل عن ريال مدريد والتوقيع مع ريال بيتيس حتى عام 2027، حيث يجيد إلياس اللعب بقدمه اليسرى، كما يمكنه اللعب كظهير وقلب دفاع.

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