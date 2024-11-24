3 ديسمبر.. انطلاق الأسبوع الكويتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - تنطلق فعاليات الأسبوع الكويتي الخامس عشر، يوم 3 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتستمر فعاليات الأسبوع الكويتي والتي تقام في فندق النيل ريتز كارلتون، حتى 5 ديسمبر، ويحضره مجموعة من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الهيئات الحكومية والقضائية ومجالس إدارات الشركات والبنوك وكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعلام والرياضة والثقافة.

يذكر أن الأسبوع الكويتي يعتبر أكبر تجمع كويتي في مصر، ويعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه الوزرات والشركات المصرية والكويتية فى مختلف القطاعات، ويسهم في تدعيم أواصر الترابط ويعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.