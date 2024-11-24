أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد تحقيقهم إنجازًا بنجاحهم في حصد 18 ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي.

وعبر وزير الرياضة عن اعتزازه وتقديره للإنجازات التي حققها الأبطال بالبطولة لافتا إلى اعتباره لهم أبطالا أولمبيين وليس مجرد أبطال بمشروع الموهبة والبطل الأولمبي.

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

كما طالب أشرف صبحي اللاعبين ببذل مزيد من الجهد مؤكدًا لهم أننا سوف نقوم بدعمكم ماديًا وعلميًا والطريق ممهد لكم لتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

وأشاد الوزير بالأداء المتميز لأبطال مصر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

أشرف صبحي يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة بعد إنجاز بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

جاءت نتائج البطولة بحصول اللاعب عبد الرحمن حسين متولي علي 6 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 73 كجم، وتحطيم الرقم القياسي العالمي لرفعة الكلين برفع 174 كجم، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 166 كجم، إضافة إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي للمجموع بإجمالي 314 كجم، متجاوزًا الرقم القديم البالغ 310 كجم.

كما حقق اللاعب حلمي عبد الباري حلمي 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 81 كجم،وحققت اللاعبة شيماء عبد الناصر بثلاث ميداليات ذهبية فئة وزن ٧١ كجم،كما حققت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات فئة وزن ٥٥ كجم،وحقق اللاعب نور الدين محمد على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات فئة وزن 67 كجم

كما حصل اللاعب عبد الرحمن حسين علي لقب أفضل لاعب تحت 17 سنة، بينما حصل عبد الرحمن على لقب أفضل لاعب تحت 20 سنة، وتوجت اللاعبة ميرنا الطنطاوي بلقب أفضل لاعبة تحت 20 سنة، في إنجاز يبرز التفوق المصري في رياضة رفع الأثقال ويضاف للانتصارات بالرياضة المصرية بمختلف الألعاب والتي تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في النتائج.

وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمناقشة آخر ترتيبات ماراثون زايد الخيري "نجري للعون" والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر اللقاء ممثلين عن بنك الطعام والشركة المنظمة والاتحاد المصري للمظلات ومجموعة العمل الخاصة بالإشراف علي تنظيم النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري.

وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

استعرض وزير الشباب والرياضة مع القائمين علي الماراثون الخطوات التي ستتم في النسخة التاسعة للماراثون منذ انطلاقه في الساعة الثامنة صباحًا وحتي نهاية الماراثون.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي عمل بروفة للافتتاح علي ارض الواقع وذلك لتحقيق مزيد من الاطمئنان علي سلامة الإجراءات والأحداث للماراثون قبل انطلاق نسخته التاسعة بديسمبر المقبل.

يذكر انه سوف يتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم وبمجموع جوائز يبلغ 20 مليونً جنيه و400 تذكرة للعمرة.

وزير الشباب والرياضة يَعقد اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عقد اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي للنسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لـ 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم، بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف، والتأمين الصحي، وإدارة الرعايات الحرجة والأزمات، وقيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي تشمل توفير سيارات الإسعاف والنقاط الطبية على طول مسار الماراثون، بالإضافة إلى فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طارئة، وكذلك تجهيز فرق الإسعاف وتوفير الدعم الطبي على مسار السباق.

كذلك تم التأكيد على جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير قنوات اتصال سريعة بين الفرق الطبية والإسعاف والهلال الأحمر لضمان أعلى معايير السلامة.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع أي أزمة صحية قد تطرأ خلال الماراثون بما يضمن توفير خدمات طبية شاملة وآمنة لجميع المشاركين في الماراثون.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة إنسانية مهمة تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب".

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