التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت نظيره توتنهام على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي مباراة توتنهام في قمة الجولة الـ 12 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، كايل ووكر، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، دراكوسين، دافيز، أدوجي.

خط الوسط: كولوسيفيسكي، بيسوما، سار.

خط الهجوم: جونسون، سولانكي، سون هيونج مين.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تصحيح مساره، حيث عانى من 4 هزائم متتالية في المباريات الأخيرة في مختلف المسابقات، قبل التوقف الدولي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports HD 1".



ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة برصيد 23 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 16 نقطة في المركز العاشر.



ويأمل المان سيتي في تحقيق الفوز في قمة الليلة، وهي المباراة الأولى بعد إعلان تجديد عقد المدرب بيب جوارديولا حتى 2027.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليستر سيتي ضد تشيلسي - 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

بورنموث ضد برايتون - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2



آرسنال ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 1

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3



مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 12

1. ليفربول 28 نقطة

2. مانشستر سيتي 23 نقطة

3. تشيلسي 19 نقطة

4. آرسنال 19 نقطة

5. نوتينغهام فورست 19 نقطة

6. برايتون 19 نقطة

7. فولهام 18 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

9. أستون فيلا 18 نقطة

10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة

11. برينتفورد 16 نقطة

12. بورنموث 15 نقطة

13. مانشستر يونايتد 15 نقطة

14. وست هام يونايتد 12 نقطة

15. ليستر سيتي 10 نقاط

16. إيفرتون 10 نقاط

17. إبسويتش تاون 8 نقاط

18. كريستال بالاس 7 نقاط

19. وولفرهامبتون 6 نقاط

20. ساوثهامبتون 4 نقاط

وعلي صعيد آخر يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12 ويليه محمد صلاح نجم ليفربول بالوصافة بـ 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

2- محمد صلاح ليفربول 8 أهداف

2- كريس وود نوتينغهام فورست 8 أهداف

2- بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

3- كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

4- ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 6 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

4- يوان ويسا برينتفورد 6 أهداف

5- أولي واتكينز أستون فيلا 5 أهداف

5- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

5- ماثيوس كونها وولفرهامبتون 5 أهداف

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