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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للكاتب بشير الديك بعد تعرضه لوعكة صحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للكاتب بشير الديك بعد تعرضه لوعكة صحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية للكاتب بشير الديك بعد تعرضه لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - تصدر اسم الكاتب بشير الديك محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار نبأ تعرضه لوعكة صحية دخل على أثرها إلى المستشفى.

ونستعرض خلال السطور التالية تطورات الحالة الصحية للكاتب بشير الديك.

الحالة الصحية للكاتب بشير الديك

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل الحالة الصحية للكاتب الكبير بشير الديك، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وكتب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «الكاتب الكبير بشير الديك عاد لمنزله بعد أيام في العناية المركزة، خبر قطعًا أسعد الملايين، وأنا واحد منهم.. سلامتك يا أستاذ».

زوجة بشير الديك تكشف تطورات حالته الصحية

وكانت زوجة السيناريست بشير الديك قد كشفت تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت إلى دخوله المستشفى ووضعه بالعناية المركزة.

بشير الديك

وقالت زوجة بشير الديك فى تصريحاتها الصحفية: «إن حالته الصحية تتحسن حاليا وتم نقله إلى غرفة عادية بعد أن غادر العناية المركزة ومن المتوقع خروجه اليوم أو غدا على أقصى تقدير».

الحالة الصحية للسيناريست بشير الديك

والجدير بالذكر أنه تم نقل الكاتب والسيناريست بشير الديك إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ ساعات، بحسب ما أعلنه المؤلف أيمن سلامة.

وكتب أيمن سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الاتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء».

آخر أعمال بشير الديك

يذكر أن آخر أعمال الكاتب بشير الديك هو فيلم «سواق الأتوبيس»، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أفلام بشير الديك المرممة وهو فيلم «سواق الأتوبيس» ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس مول مصر 4، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم «سواق الأتوبيس» حول حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلاً، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.

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نقل الكاتب بشير الديك إلى العناية المركزة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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