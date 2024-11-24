160 ألف جنيه إيرادات فيلم الفستان الأبيض ليلة أمس السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:57 مساءً - حقق فيلم الفستان الأبيض الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس إيرادات أمس الجمعة، 160 ألف جنيهًا، ليحتل المركز الثاني بين الأعمال الأخرى التي تعرض في نفس التوقيت.

فيلم الفستان الأبيض

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس تحدثت في تصريحات خاصة لـ" كلمتك" عن كواليس وتحضيرات الفيلم، قائلة: "عندما قرأت السيناريو والورق الخاص بالعمل كنت أرغب في معرفة كيف ستنتهي هذه الحدوتة بين الفتاتين.. ماذا فعلت وردة مع ابنة خالتها، وكيف سيقومون بحل المشكلة التي واجهتهم.. شعرت بأني متفاعلة مع القصة والحكاية، واستكملت قراءة الورق حتى النهاية بشغف كبير.. لذلك وافقت على تقديم هذه الشخصية وأعجبني الفيلم بالتأكيد".

شخصية وردة في الفستان الأبيض

وأضافت ياسمين رئيس عن تشبيه البعض لشخصية "وردة" في فيلم الفستان الأبيض بشخصية "هيام"، والتي قدمتها من قبل في فيلم فتاة المصنع، قائلة: "مطلقًا شخصية وردة غير شخصية هيام.. كفاية فرق السن اللي بينهم.. شخصية هيام كانت في العشرينات أما وردة فهي في الثلاثينات من عمرها".

وتابعت: "بالنظر إلى هيام ووجهها وعينيها وازاي عندها أمل في الحياة.. وعلى العكس ترى "وردة" اللي بتقلي بطاطس ويديها محروقة من استخدام الزيت.. خلاص بنت بقالها ٧ سنين في علاقة وعايزة تتجوز.. أما هيام فهمي البنت اللي بتقول أنا عندي 21 سنة وأحلى حاجة لما البنت تتم 21 سنة.. مفيش وجه مقارنة بين الشخصيتين إطلاقًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا