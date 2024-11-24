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الرياضة - 04:50 - بعد قرار المركزي المصري.. «الأهلي المتحد» يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21% - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:50 - بعد قرار المركزي المصري.. «الأهلي المتحد» يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21% - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:50 - بعد قرار المركزي المصري.. «الأهلي المتحد» يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:50 مساءً - طرح البنك الأهلي المتحد اليوم حسابه الاستثماري «بيزيد» المتوافق مع الشريعة الإسلامية للأفراد، بعائد يومي متوقع يصل إلى 21%، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

وقال البنك الأهلي المتحد، إن حساب بيزيد يمكن فتحه بحد أدنى يبلغ 5 آلاف جنيه وحد أدنى لاحتساب العائد يبدأ من 100 ألف جنيه، حيث يسمح الحساب بالاستفادة من عائد يومي تصاعدي على رصيد الحساب الختامي اليومي.

طرح الحساب الجديد تحت فائدة يومية تصل لـ 21% يأتي بعدما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في الأسبوع الماضي، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تتراوح أسعار الفائدة في حساب بيزيد «Elevate» من البنك الأهلي المتحد وفق ما كشف عنه البنك على موقعه الرسمي كالتالي:

- سعر الفائدة على الرصيد من 100 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه: 12% يوزع العائد يومياً.

- سعر الفائدة على الرصيد داخل حساب بيزيد من مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه: 15% يوزع العائد يومياً.

- سعر الفائدة على الرصيد من 5 ملايين حتى أقل من 10 مليون: 17% يوزع العائد يومياً.

- سعر الفائدة على الرصيد من 10 مليون حتى أقل من 30 مليون جنيه: 19.5% يوزع العائد يومياً.

- سعر الفائدة على الرصيد داخل حساب البنك الأهلي المتحد من 30 مليون حتى أقل من 50 مليون جنيه: 20.5% يوزع العائد يومياً.

- سعر الفائدة على الرصيد من 50 مليون جنيه فأكثر: 21% يوزع العائد يومياً.

فتح حساب في البنك الأهلي المتحد

تبلغ تكاليف فتح حساب بيزيد «Elevate» في البنك الأهلي المتحد نحو 100 جنيه، يعفى منها العملاء ذوي الهمم، ويفرض البنك 10 جنيهات مصاريف إدارية على الحساب تخصم كل 3 أشهر.

كما يفرض البنك الأهلي المتحد رسوماً تصل إلى 150 جنيها كل 3 أشهر، و75 جنيها للإصدار الشهري، على كشف الحساب الورقي، فيما يتم إعفاء ذوي الهمم وعملاء كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني منها، ونحو 75 جنيها شهريا عند انخفاض رصيد العميل عن الحد الأدنى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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