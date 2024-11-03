مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة - أخبار كلمتك

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - أعلن رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة بمباريات الفريق.

غياب رمضان صبحي عن مباراة بتروجت 

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي الأولي ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت 

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وعلمت كلمتك من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض قيمة عقده وهو ما رفضه اللاعب.

ويواصل اللاعب تغيبه عن تدريبات الفريق ومن المتوقع غيابه أيضًا عن مباراة الفريق القادمة أمام إنبي.

بيراميدز يفوز علي نادي سمنود بثمانية أهداف 

وحقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ضيفه نادي سمنود بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات بيراميدز لمواجهة نادي إنبي في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل أهداف بيراميدز في اللقاء، محمود دونجا "هدفين"، ومروان حمدي، ومصطفى فتحي، ودودو الجباس وعماد ميهوب، وعلي جبر، وعبد الرحمن مجدي.

بدأ بيراميدز الشوط الأول والذي انتهى بتقدم الفريق برباعية نظيفة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - علي جبر - طارق علاء

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني، شارك أحمد ميهوب وعماد ميهوب ودودو الجباس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق