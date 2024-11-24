موعد تطبيق قائمة المحظورات الجديدة بعد إعلانها من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قائمة المواد والطرق المحظورة لعام 2025، والتي يبدأ سريانها منذ الأول من 1 يناير المقبل.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن قائمة المحظورات الجديدة

وشملت قائمة المحظورات الجديد ما يلي:

- الفورموتيرول المستنشق

سيتم تعديل الحد الأقصى المسموح به لاستخدام الفورموتيرول المستنشق في عام 2025، تظل الجرعة اليومية الإجمالية المسموح بها (54 ميكروجراما على مدار 24 ساعة) دون تغيير، ولكن لن يتمكن الرياضيون من استنشاق ما يزيد عن 36 ميكروجراما من الفورموتيرول علاجيا على مدار أي فترة مدتها 12 ساعة، ستكون هناك حاجة إلى إعفاء علاجي لتغطية الاستخدام العلاجي الذي يتجاوز هذه الحدود المسموح بها.

- التلاعب في مكونات الدم كطريقة محظورة

لن يُحظر التبرع بالدم أو مكونات الدم الأخرى بجميع أنواع التبرع بالدم عند إجرائه في مركز جمع معتمد في جهات الخدمات الصحية المعتمدة في الدولة.

- جوانفاسين

تم توضيح أن جوانفاسين مادة مسموح بها ضمن المادة 6 من المنشطات.

- حاصرات/مثبطات بيتا

لن تكون حاصرات بيتا محظورة بعد الآن في أي رياضة التزلج أو التزلج على الجليد.

وناشدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الهيئات الرياضية والرياضيين والأطباء المتعاملين في الرياضة، بضرورة معرفة قائمة المحظورات الجديدة، وتوخي الحذر في التعامل مع أي أدوية أو مواد مشكوك فيها، والرجوع دائما للمنظمة المصرية للاستفسار عن أي أمر، حفاظا على الرياضيين من خطر الإيقاف وكذلك حماية لصحتهم وحياتهم بشكل عام.

وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، تضمنت تلك الخطابات إخطارا بالقائمة الدولية للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين، حتى يتسنى للأطباء العاملين بالأندية والاتحادات توعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.

وحذرت المنظمة المصرية في خطابها، جميع الرياضيين من استخدام المكملات الغذائية، لأنها قد تكون ملوثة بمواد محظورة غير مذكورة على العبوة، مهما كان مصدر هذه المكملات.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؛ بشأن تنظيم ندوات توعوية داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية لنشر ثقافة الوعي بأهمية الحد من المنشطات.

يستهدف البروتوكول نشر ثقافة الوعي بأهمية مكافحة المنشطات بمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية، استضافة المتخصصين في هذا المجال في التجمعات الشبابية وتنظيم جلسات حوارية مع الشباب وبعض الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة، اتاحة مراكز الشباب لتنفيذ اللقاءات التوعوية، وشن حملات توعوية.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

كما يتضمن البروتوكول مشاركة متخصصين من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتنفيذ ندوات ولقاءات توعوية بمراكز الشباب للتعريف بأهمية اللعب النظيف وتوعية أولياء الأمور والمدربين من مخاطر المنشطات.

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

في هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الرياضة والرياضيين والتي توليها أهمية قصوى وتسعى لتحقيق رؤية القيادة السياسية، وتعزيز الرياضة وصحة الرياضيين ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق النجاحات في البطولات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.