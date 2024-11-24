وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - ماراثون زايد، التقي الدكتور أشرف صبحي مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمناقشة آخر ترتيبات ماراثون زايد الخيري "نجري للعون" الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر اللقاء ممثلين عن بنك الطعام والشركة المنظمة والاتحاد المصري للمظلات ومجموعة العمل الخاصة بالإشراف علي تنظيم النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري.

وزير الرياضة يناقش آخر استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

استعرض وزير الشباب والرياضة مع القائمين علي الماراثون الخطوات التي ستتم في النسخة التاسعة للماراثون منذ انطلاقه في الساعة الثامنة صباحًا وحتي نهاية الماراثون.

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي عمل بروفة للافتتاح علي ارض الواقع وذلك لتحقيق مزيد من الاطمئنان علي سلامة الإجراءات والأحداث للماراثون قبل انطلاق نسخته التاسعة بديسمبر المقبل.

يذكر انه سوف يتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم وبمجموع جوائز يبلغ 20 مليونً جنيه و400 تذكرة للعمرة.

وزير الشباب والرياضة يَعقد اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عقد اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي للنسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لـ 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم، بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف، والتأمين الصحي، وإدارة الرعايات الحرجة والأزمات، وقيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي تشمل توفير سيارات الإسعاف والنقاط الطبية على طول مسار الماراثون، بالإضافة إلى فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طارئة، وكذلك تجهيز فرق الإسعاف وتوفير الدعم الطبي على مسار السباق.

كذلك تم التأكيد على جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال الحالات الطارئة، وتوفير قنوات اتصال سريعة بين الفرق الطبية والإسعاف والهلال الأحمر لضمان أعلى معايير السلامة.

وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع أي أزمة صحية قد تطرأ خلال الماراثون بما يضمن توفير خدمات طبية شاملة وآمنة لجميع المشاركين في الماراثون.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة إنسانية مهمة تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب".

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