مشاهير العرب - «مش مقتنعة».. تعليق أسماء جلال بعد تشبيهها بسعاد حسني | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - تصدر اسم الفنانة أسماء جلال، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما علقت على التشابه بينها وبين السندريلا سعاد حسني.

وعلقت أسماء جلال، خلال لقائها مع برنامج عرب وود، على الشبه بينها وبين سعاد حسني، قائلة: «مينفعش أي حد يتقارن بسعاد حسني معلش خط أحمر، بيقولوا إني أشبهلها، بس مش مقتنعة خالص مفيش زيها مش هيجي زيها، مش هييجي زي ملامحها ودلعها وشطارتها يعني، بحبها جدا».

ارتباط أسماء جلال وأمير المصري

وفي وقت سابق، تصدر اسم الفنانة أسماء جلال والفنان أمير المصري، المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات من قبل الجمهور عن حقيقة ارتباطهما، عقب ظهورهما معا في عدد من اللقطات.

وفي هذا السياق، رد والد الفنان أمير المصري خلال لقائه مع برنامج عرب وود على هامش تواجده بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، قائلا: «الحاجات دي كلها بتحصل لكل الفنانين وأي حد الكاميرا عليه بيبقى التركيز عليه، وفي إشاعات كتير سخيفة أو لطيفة».

آخر أعمال أسماء جلال

يشار إلى، أن آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في فيلم أل شنب بالتعاون مع النجمة الكبيرة ليلى علوي.

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.