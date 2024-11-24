القوات المسلحة تنظم اليوم العلمي للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعي بالعجوزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:57 مساءً - نظمت القوات المسلحة اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تحت عنوان "تكنولوجيا التصنيع الإلكترونى لتحسين وظائف الأجهزة التعويضية والتقويمية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين بمجال العلاج الطبيعى بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والخبراء الأجانب.

مجالات علوم العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية

وبدأت الفعاليات بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المتلاحق فى مجالات علوم العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية للإرتقاء بإمكانيات وقدرات الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

استخدامات الذكاء الإصطناعى والإبتكارات الإلكترونية فى الأجهزة التعويضية

وشملت فعاليات اليوم العلمى تنظيم العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل التى تناولت مناقشة أحدث الطرق العلاجية والتشخيصية واستخدامات الذكاء الإصطناعى والإبتكارات الإلكترونية فى الأجهزة التعويضية والتقويمية بما يسهم فى التأهيل التدريجى للمريض ومساعدته على ممارسة حياته بشكل طبيعى مرة أخرى.

ويأتي ذلك إنطلاقًا من حرص القوات المسلحة على تقديم كافة الخدمات الطبية المميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

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