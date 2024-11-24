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مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة - أخبار كلمتك

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مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يحتفي بـ فلسطين بأنشطة وعروض متنوعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - كشف مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والمناخ في دورته الأولى التي تنطلق غدا الإثنين 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه عن اختيار فلسطين ضيف شرف المهرجان بالإضافة إلى تنظيم يوم فلسطيني يتضمن مجموعة من الأنشطة الفلسطينية بالإضافة إلى عروض فنية وسينمائية عن فلسطين ضيف شرف المهرجان.
 

مهرجان الفيوم ينظم يوما لفلسطين 


وقالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان، إن مهرجان الفيوم يحتفي احتفاءً خاصًا بفلسطين خلال دورته الأولى من خلال اختيارها ضيف شرف الدورة الأولى، وفي هذا الإطار يتم تنظيم يوما كاملا يتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة بحضور عدد من قيادات السفارة الفلسطينية وعدد من نجوم وصناع السينما.

وتابعت «صلاح» أن المهرجان حدد يوم 28 نوفمبر لكي يكون اليوم الفلسطيني الذي  يبدأ بافتتاح يحضره ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وفيه يشهد ضيوف المهرجان ومتابعيه بازار للمنتجات الفلسطينية   وعرض لمشغولات التراث الفلسطيني بالإضافة إلى عرض أزياء فلسطيني لتصميمات عصرية مستوحاة من التراث صممتها الإعلامية الفلسطينية نضال الناطور.


وأضافت المدير الفني لمهرجان الفيوم أن اليوم الفلسطيني يتضمن أيضا دبكة فلسطينية بالإضافة إلى عرض أفلام "من المسافة صفر"، مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهي أفلام من غزة تم تصويرها تحت وطأة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك في قوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي، وفي لفتة طيبة يمنح مركز الناطور للدراسات والأبحاث جائزة مالية قدرها ألف دولار لمخرجي أفلام المسافة صفر تقديرا على جهودهم وإبداعهم رغم صعوبة الظروف المحيطة.


وأعلن مهرجان الفيوم أيضا أن حفل الافتتاح يتضمن كلمة قوية ومؤثرة للدكتورة نسرين التميمي، وزيرة سلطة جودة البيئة الفلسطينية تتحدث فيها عن  التفاصيل التي تخص البيئة وما تعانيه بلادها في هذا الشأن مشيرة إلى أهمية وجود أحداث فنية تهتم بالبيئة.

يذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم والمركز القومي للسينما وهيئة تنشيط السياحة وشركة ريد ستار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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