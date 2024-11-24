المجلس التصديري للحرف اليدوية يعلن تشكيل 4 لجان فرعية لتحفيز النمو وتحقيق أهداف تطوير القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - أعلن المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، عن تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع.

"التصديري للحرف اليدوية يخطو نحو المستقبل بخطط جديدة ولجان متخصصة"

ـ خطوة جديدة لدعم الحرفيين: تشكيل ٤ لجان لحماية الصناعات اليدوية والإبداع وزيادة الصادرات

وأوضح العيسوي أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور المجلس لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تطوير القطاع، وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين.

وأضاف أن هذه اللجان تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكار، تحقيق استدامة النمو، وحماية حقوق العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.

وأكد العيسوي أن هذه اللجان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز مكانة الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كمكون رئيسي من الاقتصاد المصري، ودعم العاملين في هذا المجال لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وكشف العيسوي عن تفاصيل اللجان المشكلة كالتالي:

1. لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامة

يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الرائدة في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.

وتهتم بمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع صناعيًا وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للارتقاء بالصناعة وتعزيز ريادتها محليًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء وتسويق مشاريعهم عالميًا، ودراسة المعوقات التي تحد من التصدير وإيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لتوفير الدعم اللازم لشباب الحرفيين والفنانين المبدعين المصريين في هذا القطاع.

2. لجنة خدمة المجتمع

يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.

تركز على مناقشة القضايا التي تخص العملاء والمستخدمين النهائيين لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المصرية، ودراسة احتياجات العملاء والأسواق المختلفة، وتقديم حلول لتحسين تجربتهم، مع العمل على تعزيز تفاعل المجتمع مع هذا القطاع المبدع وتقديم اقتراحات لتطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، بما يضمن رضاء العملاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

حماية التراث والإبداع المصري وتحفيز الابتكار: تشكيل لجان فرعية لدعم الحرف اليدوية

3. لجنة حماية الإبداع والتراث

يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والمبدعين المصريين، وتهتم بالتعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية والابداع والفنون المصرية المختلفة من التعدي أو الاستغلال، وكذا لحماية الإبداع والتصميمات العالمية من سوء الاستخدام والنقل والتقليد، ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودعمها داخل وخارج مصر.

4. لجنة البحث والإبداع

يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتركز على دعم البحث والتطوير في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.

وتهدف إلى وضع استراتيجيات مستقبلية تضمن تطور القطاع وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على تحسين جودة المنتجات وتلبية المتطلبات الحديثة للسوق، وتشجيع ابتكار منتجات وخامات وخدمات جديدة والالتزام بالإبداع المتواصل والذي يتطلب الإلمام بكل مراحل إنتاج المنتجات لزيادة التنافسية محليا وعالميا.

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