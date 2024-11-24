يستشري الفساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور دون حسيب او رقيب حيث تصرف قياداته مليارات الريالات فيما يموت الشعب من الجوع
وقال ناشطون:مليارات الريالات تصرفها قيادة صندوق الطرق دون حسيب او رقيب فيما المطبلين نالهم نصيب هذا المال الحرام حيث تم صرف سيارات فارهه لهم.
واضافوا:المليارات تذهب الى كروش اللصوص بصندوق الطرقات فيما المواطنين ياكلون من القمامة.
واختتموا:هل يتدخل احمد بن مبارك لوقف نزيف المال العام وتقديم قيادة الصندوق للمحاكمة ام قيادة الصندوق سلطتها فوق سلطة رئيس الوزراء.
فيما تنهب قياداته المليارات.. هل يتدخل رئيس الوزراء لوقف اعظم فساد بتاريخ البلاد من قبل هذا المرفق في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:26 مساءً - كلمتك/خاص:
يستشري الفساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور دون حسيب او رقيب حيث تصرف قياداته مليارات الريالات فيما يموت الشعب من الجوع
يستشري الفساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور دون حسيب او رقيب حيث تصرف قياداته مليارات الريالات فيما يموت الشعب من الجوع
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