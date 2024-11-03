اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

مدبولي: تحرص مصر على تبني نهج وطني متكامل يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: نجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن قرارات مؤتمر COP27 - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - بقوة 5.3 درجة.. زلزال جديد يضرب العاصمة الباكستانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - بقوة 5.3 درجة.. زلزال جديد يضرب العاصمة الباكستانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية لدعم لبنان الشقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - وزير الخارجية يتوجه إلى بيروت لتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية لدعم لبنان الشقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:33 - مدبولي: الدول الإفريقية توجه 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

باحث اقتصادي يحذر من مجامة قادمة في اليمن مالم يحدث هذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
باحث اقتصادي يحذر من مجامة قادمة في اليمن مالم يحدث هذا الأمر - أخبار كلمتك

باحث اقتصادي يحذر من مجامة قادمة في اليمن مالم يحدث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:10 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏حذر الباحث في المجال الاقتصادي، الدكتور إيهاب القرشي من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، لما له من تداعيات كبيرة وخطيرة وحدوث مجاعة قد تؤدي بحياة مئات الآلاف من المواطنين وخاصة الأطفال والنساء.

وقال  القرشي: "أن انهيار العملة أحد النواتج الطبيعية الذي أحدثه الانقلاب الحوثي على الدولة، وما لحقه من استهداف موانئ تصدير النفط والغاز ما أدى الى توقف الصادرات".

ولفت إلى أن "الحلول الرئيسة تتمثل في انهاء الحرب ولن يكون ذلك الا بإنهاء الانقلاب أو على الأقل انهاء الانقسام النقدي، وبدء تنفيذ برامج الإنعاش المبكر للاقتصاد اليمني، ووضع الحلول الاقتصادية".

وأشار القرشي إلى أن "إدارة الموارد قد يكون نصف الحل الممكن ولكن لا توجد إرادة سياسية للوقوف امام هدر الموارد من أهم هذا الهدر الذي أضر بالاقتصاد الوطني عدم توحيد قنوات ايرادات السلطات المحلية حيث أدت المفارقات السياسية والمناطقية

ودعا القرشي الحكومة والبنك المركزي، إلى إلزام الجمارك والجهات ذات العلاقة على وقف الاستيراد، الا بموجب اعتماد بنكي معزز من البنك المركزي، ما سيجبر التجار على التعامل مع البنك المركزي ما سيمهد لاستعادة دوره.

وقال "مادام والبنك المركزي خارج عن دوره الرئيس فلا فائدة من أي حلول اقتصادية"، لافتا "نفتقر في بلادنا، للأسف، الى المعلومات والبيانات الصحيحة ومن الصعب تطبيق أي إصلاحات او تنفيذ برامج دون تشخيص المشكلة بشكل أكثر تقريبا للواقع.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق