باحث اقتصادي يحذر من مجامة قادمة في اليمن مالم يحدث هذا الأمر - أخبار كلمتك

‏حذر الباحث في المجال الاقتصادي، الدكتور إيهاب القرشي من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، لما له من تداعيات كبيرة وخطيرة وحدوث مجاعة قد تؤدي بحياة مئات الآلاف من المواطنين وخاصة الأطفال والنساء.

وقال القرشي: "أن انهيار العملة أحد النواتج الطبيعية الذي أحدثه الانقلاب الحوثي على الدولة، وما لحقه من استهداف موانئ تصدير النفط والغاز ما أدى الى توقف الصادرات".

ولفت إلى أن "الحلول الرئيسة تتمثل في انهاء الحرب ولن يكون ذلك الا بإنهاء الانقلاب أو على الأقل انهاء الانقسام النقدي، وبدء تنفيذ برامج الإنعاش المبكر للاقتصاد اليمني، ووضع الحلول الاقتصادية".

وأشار القرشي إلى أن "إدارة الموارد قد يكون نصف الحل الممكن ولكن لا توجد إرادة سياسية للوقوف امام هدر الموارد من أهم هذا الهدر الذي أضر بالاقتصاد الوطني عدم توحيد قنوات ايرادات السلطات المحلية حيث أدت المفارقات السياسية والمناطقية

ودعا القرشي الحكومة والبنك المركزي، إلى إلزام الجمارك والجهات ذات العلاقة على وقف الاستيراد، الا بموجب اعتماد بنكي معزز من البنك المركزي، ما سيجبر التجار على التعامل مع البنك المركزي ما سيمهد لاستعادة دوره.

وقال "مادام والبنك المركزي خارج عن دوره الرئيس فلا فائدة من أي حلول اقتصادية"، لافتا "نفتقر في بلادنا، للأسف، الى المعلومات والبيانات الصحيحة ومن الصعب تطبيق أي إصلاحات او تنفيذ برامج دون تشخيص المشكلة بشكل أكثر تقريبا للواقع.