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نهب الراتب السعودي بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

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نهب الراتب السعودي بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

نهب الراتب السعودي بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - كلمتك/خاص:

قال سليم علاو:تأتي اللجنة السعودية من أجل صرف الرواتب ، ويتم تسليم الأفراد او الضباط كامل المبالغ وفقاً للشيكات والكشوفات وبعد الاستلام يذهب الفرد او الضابط للخروج من اللواء فيتم القبض عليه من الجانب اليمني ، إما يتم خصم ٥٠ % او يتم حبسه وبعضهم يتعرض للضرب ، ومن يرفض الخصم يتم إنزال اسمه من الكشف وإستبداله بشخص موافق على خصم ٥٠ % وهكذا تتم الأمور دون معرفة لجان الصرف وعدم معرفة قيادة المملكة العربية السعودية بهذه التصرفات التي لا يرضاها عقل ولا قانون ، وكله من أجل نمو رأس مال الفاسدين وشراء الفُلل وزيادة الاستثمارات .

واضاف:شهادة"قبل وصولنا إلى اللواء لاستلام المرتب طلبو مننا وضع السلاح الشخصي في مكان ما ، وعند وصولنا إلى مقر اللجنة سلمو لنا الشيكات ، وقمنا بالدخول إلى اللجنة السعودية للاستلام، وسلموا لنا المبلغ كاملاً .
خرجنا الى الجانب اليمني وهناك شبك محدد للدخول والخروج ، وتفاجئنا بوجود مدنيين يحملون العصي ويطلبون مننا التوجه إلى مكان قامو بتحديده مسبقاً ، فتوجهنا وهناك طلبو مننا تسليم نص الراتب ، قلنا لهم ليش ولماذا؟ قالو توجيهات والذي ما بايسلم سيتم حبسه وتوقيفه 
واختتمةقررنا انا والمجموعه التي كانت معي وعددنا عشرين شخص ان نتوقف ، وقالو لنا نتوجه إلى عند أحد الأطقم المتواجده هناك بالقرب منا وأثناء اتجاهنا إلى الطقم قلت لهم تفرقوا ونهرب جميعاً ، كل اثنين من جهة قال هربنا ونجحت الخطة ، وأثناء هروبنا قاموا بإطلاق النار جواً لتخويفنا، وفي الراتب القادم تفاجئنا بسقوط أسمائنا جميعاً عشرين شخص بالرغم من أننا ساهمنا وشاركنا في كل الجبهات ومرابطين إلى الآن كل من يرفض تسليم الخصميات يقومون بإنزال اسمه من كشف الراتب واستبداله بأي شخص حتى لو كان ساكن في مناطق الخوثي 
كل ذلك يتم دون معرفة الأخوة في قيادة المملكة العربية السعودية حفظهم الله

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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