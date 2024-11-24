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الرياضة - 03:25 - بشرى سارة للمستثمرين.. استقرار سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:25 - بشرى سارة للمستثمرين.. استقرار سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:25 - بشرى سارة للمستثمرين.. استقرار سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن في مصر حالة من الاستقرار بـ سوق الصاغة، وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر، سجل نحو 2716.27 جنيه للشراء، و2715.91 جنيه للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب بالمصنعية

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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