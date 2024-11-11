الرياضة - 09:14 - الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:14 صباحاً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

وسيلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

صرح بذلك السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.