إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:14 - الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:14 - الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:14 صباحاً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض.

وسيلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلاً عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

صرح بذلك السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق