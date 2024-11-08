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هل يستطيع الهلال السعودي فسخ عقد نيمار؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

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هل يستطيع الهلال السعودي فسخ عقد نيمار؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

هل يستطيع الهلال السعودي فسخ عقد نيمار؟ (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:51 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن موقف الهلال السعودي من فسخ عقد لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا في الفترة المقبلة.

وكان الهلال، قد أعلن إصابة نيمار بتمزق في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لإمكانية رحيل نيمار عن الهلال بعد كثرة إصاباته، حيث أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر من العام الماضي، ليغيب عن الفريق لمدة عام.

 

وذكر التقرير أن وجود اللاعب في ما يُسمى بـ “الفترة المحمية” – والتي تعني أن اللاعب محمي من ناديه من الفسخ خلال أول 3 سنوات في عقده، وتخفيضها إلى 2 حال زيادة عمر اللاعب عن 28 عامًا – وفسخ عقده خلال تلك الفترة ستكون له عواقب تأديبية على الهلال، ومنها عقوبة محتملة بمنع النادي من التعاقد مع اللاعب في فترتي انتقالات.

وسيتعين على الهلال إذا قام بإنهاء عقد نيمار، دفع مبلغ كبير للاعب، والذي لن يقل عن 80 مليون يورو للأشهر المتبقية في العقد حتى 30 يونيو، باعتبار أن اللاعب يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 160 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن نيمار البالغ من العمر 32 عامًا، ليس مُسجلًا في قائمة الهلال المحلية لهذا الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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