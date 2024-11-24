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250 عملية إطلاق صواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل - أخبار كلمتك

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250 عملية إطلاق صواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل - أخبار كلمتك

250 عملية إطلاق صواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - قالت القناة ١٤ العبرية، اليوم الأحد إنه تم تنفيذ 250 عملية إطلاق لصواريخ من ‎لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليل.

 

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت القناة 13 الإسرائيلية باندلاع حرائق في مواقع بنهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت  لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارًا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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