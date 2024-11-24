الرياضة - 05:22 - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - أعلنت زوجة الملحن محمد رحيم، عن موعد عزائه، وذلك بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح السبت عن عمر يناهز 44 عاما.

موعد ومكان عزاء محمد رحيم

وكشفت زوجة الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله العزاء غدا الاتنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب».

جنازة محمد رحيم

وشيعت بعد صلاة ظهر اليوم، جنازة محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة، أبرزهم مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وعاد بعدها إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.