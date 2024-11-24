هاني أبو ريدة أبوريدة يعقد اجتماعًا مع أندية وجه بحري بكفر الشيخ الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

هاني أبو ريدة أبوريدة يعقد اجتماعًا مع أندية وجه بحري بكفر الشيخ الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بعد هدفه في ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بعد هدفه في ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يخسر أمام القناة في نصف نهائي كأس مصر للناشئين - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يخسر أمام القناة في نصف نهائي كأس مصر للناشئين - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري - أخبار كلمتك

أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن شن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن شن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشأن صرف المرتبات . - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشأن صرف المرتبات . - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «القاهرة للسينما الفرنكوفونية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «القاهرة للسينما الفرنكوفونية» - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:22 - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:22 - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - أعلنت زوجة الملحن محمد رحيم، عن موعد عزائه، وذلك بعد أن وافته المنية في الساعات الأولى من صباح السبت عن عمر يناهز 44 عاما.

موعد ومكان عزاء محمد رحيم

وكشفت زوجة الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله العزاء غدا الاتنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب».

جنازة محمد رحيم

وشيعت بعد صلاة ظهر اليوم، جنازة محمد رحيم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن، على حضور صلاة الجنازة، أبرزهم مصطفى كامل، تامر حسني، ومحسن جابر، ومحمد حماقي، والمخرج ياسر سامى، والموزع أحمد عادل، والشاعر هاني الصغير، وحلمي عبد الباقي، وجنات، ولقاء سويدان، والمخرج ماندو العدل، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 44 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وعاد بعدها إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

اقرأ أيضاً
أبرزهم حماقي وتامر حسني.. نجوم الفن يشاركون في جنازة محمد رحيم (صور)

وصول جثمان محمد رحيم لمسجد الشرطة استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صورة)

بعد وفاته صباح اليوم.. كيف ودعت ابنة محمد رحيم والدها؟

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

برشلونة يسقط في فخ التعادل مع سيلتا فيجو بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق