الرياضة - 08:31 - مصطفى بكري يكشف رسائل الرئيس السيسي خلال اجتماعه بقادة القوات المسلحة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي اجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية، لافتاً إلى أن من يطلع على رؤية الرئيس السيسي خلال حواره يعي تماماً أن مصر في مأمن عندما نكون حريصين على أمنها القومي وعلى مؤسساتها الوطنية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس أراد أن يبعث أكثر من رسالة في كلمته اليوم، وهي الإشادة بدور القوات المسلحة المصرية في حماية أمنها القومي في الداخل والخارج وحماية الشعب المصري بعدما مرت الدولة المصرية بظروف صعبة عقب 2011 تحمل الشعب والجيش والشرطة ومؤسات الدولة الكثير من الأزمات خلالها.

وأوضح أن الرئيس السيسي أراد التأكيد على أن إدارة مصر المتزنة ساهمت في حماية أمن واستقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على جاهزية القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري في أي وقت، منوهاً أن الرئيس السيسي تحمل عبء الكثير من الأزمات منذ توليه رئاسة المخابرات.