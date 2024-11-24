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وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:13 مساءً - أعلن علاء فاروق وزير الزراعة، فتح السوق الجواتيمالي لأول مرة أمام صادرات مصر من الموالح، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأفاد التقرير أنه تم إصدار المنشور الفني اللازم للتعميم علي مفتشي الحجر الزراعي والمصدرين حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارا من الغد لبدء شحنها في الأول من ديسمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى ٢٠ نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة بـ6.7  مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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