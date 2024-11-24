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الرياضة - 03:25 - ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:25 - ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:25 - ختام فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك «السهم الثاقب 2024، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، والذي تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية، كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية اقتحام إحدى الجزر الساحلية حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلي لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ، كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي عكست المهارة العالية في تدمير الأهداف المعادية.

حضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني رئيس أركان القوات البرية السعودية، واللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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