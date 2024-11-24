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تعرف على موعد عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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تعرف على موعد عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

تعرف على موعد عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:57 مساءً - أعلنت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد العزاء، الذى من المقرر أن يقام  يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وشيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وجاء ذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بإصدار تصريح دفنه بعدما أكدت الصفة التشريحية للطب الشرعي أنه ليس هناك شبهة جنائية وراء وفاته وأن الوفاة طبيعية.

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين. 

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم  برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين". 

وكان قد تم تأجيل الدفن لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وتحرات المباحث لوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحويل الجثمان لمشرحة زيمهم كي يصدر قرارًا نهايًا هل هناك شبهة جنائية في وفاته ام الوفاة طبيعية.

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكان أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان في 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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