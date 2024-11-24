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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد التاجي يحتفل بخطوبة ابنه على حفيدة هذا الفنان (صور) - أخبار كلمتك

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محمد التاجي يحتفل بخطوبة ابنه على حفيدة هذا الفنان (صور) - أخبار كلمتك

محمد التاجي يحتفل بخطوبة ابنه على حفيدة هذا الفنان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:23 صباحاً - احتفل الفنان محمد التاجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بخطوبة ابنه المصطفى «ألمو» على حفيدة الفنان الراحل حمدي أحمد.

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ونشر محمد التاجي، عبر فيسبوك، صورًا من الخطوبة التي أقيمت أمس السبت، وكتب في التعليق: «ألمو في أيد أمينة تمت اليوم خطبة.. الأنسة أمينة النحاس على ولدي يا ولدي المصطفى محمد التاجي (ألمو). 

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وكان الفنان محمد التاجي كشف عن تفاصيل مثيرة حول دوره في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مؤكدًا على تعقيدات شخصية "فوزي" التي يؤديها في العمل الدرامي.

وأعرب التاجي خلال تصريحات تليفزيونية عن تحديات تجسيد دور "فوزي"، موضحًا أنه أول مرة يقوم بدور بهذه الخصوصية خلال مسيرته الفنية.

محمد التاجي فى مسلسل العتاولة

وأضاف "التاجي"، أنه تبنى وجهة نظر شخصية "فوزي" بشكل مفصل، مشيرًا إلى التباس الذي حدث بين شخصيته في المسلسل وشخصيته الحقيقية.

وتحدث "التاجي"، عن الانتقادات التي واجهها بسبب دوره، مؤكدًا أن بعض الآراء كانت غير مبررة.

وأشار إلى ظاهرة اللجان الإلكترونية التي تسعى لتشويه الصورة الفنية للفنانين.

وفي سياق متصل، أكد "التاجي" بدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مشيرًا إلى استمرارية فريق العمل وتواصلهم في إثراء العمل الفني بمزيد من التفاصيل والتشويق.

واختتم "التاجي"، حديثه بالتعبير عن توقعاته لملامح شخصيته في الجزء الثاني، مشيرًا إلى أن "فوزي" سيواجه صدمات كبيرة قد تؤثر على نفسيته، مما يجعل منه شخصية معقدة قد تتحول لشخصية مريضة نفسيًّا.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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