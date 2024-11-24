مشاهير العرب - تامر عاشور يغني في قصر عابدين.. موعد الحفل الخيري وتفاصيله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:08 مساءً - يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي خيري من تنظيم مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني، وذلك يوم الأحد 15 من ديسمبر المقبل بقصر عابدين بوسط القاهرة.

تفاصيل حفل تامر عاشور

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وسيتم تخصيص عوائد الحفل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وستُفتح أبواب الحفل في تمام الساعة 6 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة 8 مساءً، مع اشتراط الحضور بالملابس الرسمية.

ومؤسسة راعي مصر أن تذاكر الحفل متاحة عبر شركة «تذكرتي»، ويمكن استلام التذاكر من أي فرع للشركة.

وأحيا تامر عاشور، حفلاً غنائيًا، خلال الفترة الماضية بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية «وداع وداع» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور.

الأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".