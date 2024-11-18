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مشاهير العرب - بعد وفاة أيمن العلي.. مشاهير دعموا ملك جمال الأردن في رحلته ضد المرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد وفاة أيمن العلي.. مشاهير دعموا ملك جمال الأردن في رحلته ضد المرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد وفاة أيمن العلي.. مشاهير دعموا ملك جمال الأردن في رحلته ضد المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أيمن العلي ملك جمال الأردن.. أثار خبر وفاة أيمن العلي، خلال الساعات الماضية حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على دعمه خلال رحلة محاربته لمرض السرطان.

وكان من أبرز النجوم الذين حرصوا على تقديم الدعم المعنوي لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي ملك جمال الأردن

وكان قد كتب تامر حسني في «وقت سابق» عبر ستوري حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «لسه عارف حالًا قصة الشاب الجميل ده، اسمه أيمن العلي، هو ملقب بملك جمال الأردن. شاب مجتهد ومحترم ودلوقتي تعب أوي أوي زي ما انتو شايفين. عرفت قصته لما هو نزل صورته، والحقيقة أنا نفسي كلكم تدعوله ربنا يشفيه ويرجع أحسن من الأول يارب».

كما شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة لـ أيمن العلي ملك جمال الأردن عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «أرجو الدعاء بالشفاء، ربنا يشفيه يا رب».

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي ملك جمال الأردن

جدير بالذكر أن هذا الدعم الذي قُدم قبل وفاته، لم يقتصر على نجوم الفن فقط، حيث حرص العديد من مؤثري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ورموز الإعلام على توجيه رسالة دعمأيمن العلي ملك جمال الأردن خلال معركته مع مرض السرطان أبرزهم الإعلامية الأردنية علا فارس وكتبت عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي: «لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشفيك ويعافيك».

بداية قصة معركة أيمن العلي مع السرطان

وقبل نحو عام، أعلن الراحل أيمن العلي، المعروف بلقب «ملك جمال الأردن»، إصابته بمرض السرطان، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد شارك العلي متابعيه حينها تفاصيل رحلته مع المرض، ونشر صورا له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، مرفقة بطلب الدعاء له بالصبر وقوة الإرادة. ومنذ الإعلان عن إصابته، حرص العلي على مواجهة المرض بعزيمة لا تلين، متعهدا بعدم الاستسلام رغم قسوة العلاج.

في منشورات متتالية، كان قد وثّق العلي قبل وفاته لحظات صعبة من رحلته، بما في ذلك الجلسات الأولى للعلاج الكيميائي، حيث ظهر مبتسما رغم الألم، مؤكدا أنه يتحدى المرض بإيمان وصبر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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