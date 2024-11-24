"الجامعة العربية" تعقد الندوة 28 لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:20 مساءً - يعقد قطاع الشؤون العربية والأمن القومي الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، الندوة (28) لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 24-28 نوفمبر 2024 برئاسة اللواء الركن صلاح راشد آل سعد – رئيس وفد مملكة البحرين.

تطوير القدرات العسكرية وتأثيره على العمليات والتدريب

وتناقش الندوة إقرار الدراسة التي أعدها ممثلو رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم التمهيدي خلال شهر يوليو الماضي حول موضوع (دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات العسكرية وتأثيره على العمليات والتدريب)، والسفير خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، وحضور الوزير المفوض طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية، ونخبة مميزة من الضباط رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية ممثلين عن 17 دولة عربية.

دراسة استرشادية موحدة

‏‎وتهدف الندوة إلى تحقيق التنسيق والتعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال التدريب لتطوير ورفع الكفاءات العسكرية للقوات المسلحة بالدول العربية، والعمل على إعداد دراسة استرشادية موحدة والخروج بتوصيات قيمة تعزز الجانب العلمي والأكاديمي للقوات المسلحة العربية.

‏‎وتحظى هذه الندوات باهتمام خاص من قبل السادة رؤساء هيئات الأركان لحرصهم واهتمامهم الشديد بالعمل العربي المشترك من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين الأشقاء في الدول العربية.



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