بالأرقام، ميلان يحقق أسوأ انطلاقة في الدوري الإيطالي منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - حقق فريق ميلان أسوأ انطلاقة له في الدوري الإيطالي، منذ 4 مواسم، بعدما تعادل أمام ضيفه يوفنتوس سلبيًا، أمس السبت، على ملعب سان سيرو.

مشوار ميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي

وجمع فريق ميلان 19 نقطة من أصل 36 ممكنة بعد مرور 13 جولة من عمر الكالتشيو، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وبحسب شبكة "ميلان بريس"، فإن الروسونيري جمع 19 نقطة فقط حتى الآن، أقل مما جمعه في المواسم الأربعة السابقة بعد خوضه نفس عدد المباريات في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الشبكة، أن حتى لو فاز ميلان بمباراته المؤجلة، فإنه سيصل إلى 22 نقطة وهو رصيد أقل أيضًا من الذي حصده في أول 13 مباراة منذ عام 2020 تحت قيادة ستيفانو بيولي.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميلان حصد 28 نقطة في موسم 2020-2021، و32 نقطة في موسم 2021–2022 الذي فاز فيه بلقب الدوري الإيطالي، و26 نقطة في موسم 2022–2023، وأخيرًا 23 نقطة في موسم 2023–2024.

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة.

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