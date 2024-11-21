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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا جنوب الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا جنوب الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا جنوب الأراضي المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:45 مساءً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها هاجمت بالطيران المسير هدفًا عسكريًّا في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء اليوم.

 

المقاومة العراقية تضرب أهداف جنوب إسرائيل 

وبالأمس الأربعاء، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسير.


وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على منصة "تليجرام" مهاجمتها هدفًا عسكريًّا جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيَّر.

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وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقِّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وهو ما نقلته قناة الميادين على حسابها الرسمي على "إكس".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرارَ عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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