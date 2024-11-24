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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:39 مساءً - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة قنا، مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدنى والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

ندوات تثقيفية بجامعتى كفر الشيخ والمنصورة

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية بجامعتي كفر الشيخ والمنصورة ومؤسسة الأهرام لإلقاء الضوء على التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية والدور الذى تقوم به الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وذلك من خلال عدد من المحاضرات التوعوية،فضلًا عن تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن التى قدمها الطلبة، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسا جامعتى كفر الشيخ والمنصورة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وفى نهاية الفعاليات تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من ذوى الهمم.

الذكرى الـ (51) لانتصارات أكتوبر المجيدة

 

كما تم تنظيم احتفالية بمناسة الذكرى الـ (51) لانتصارات أكتوبر المجيدة بمسرح بدر بقيادة الجيش الثالث الميدانى بحضور وزير الشباب والرياضة وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وقائد الجيش الثالث الميدانى، وعكست الاحتفالية مدى إبداع الشباب المصرى وقدرتهم على التميز فى مختلف الفعاليات التى يشاركون فيها.

نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضًا لمنتجاتهم

 

وفى إطار دعم القوات المسلحة لأبناء مصر من القادرون بإختلاف، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضًا لمنتجاتهم بنادى ضباط القوات المسلحة بدمنهور بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف تسهيل عرض المنتجات وقد حظى المعرض بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات والإبداعات التى حولتها الأيدى الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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