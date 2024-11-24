أهلي 2008 يخسر أمام القناة في نصف نهائي كأس مصر للناشئين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 خارج ملعبه أمام القناة، بهدف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد بالإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر للناشئين.

وسجل القناة هدفين خلال الشوط الأول، وأضاف الهدف الثالث خلال الشوط الثاني، قبل أن يسجل عبد الرحمن رامي «مانو» هدف الأهلي الوحيد، ليودع الفريق البطولة.

أهلي 2009 يخسر أمام القناة

وخسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه أمام القناة، بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 7، بعد التعادل 1 - 1، في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين امس السبت بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح عبد العزيز خالد التسجيل للأهلي وتمكن القناة من إدراك التعادل، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها القناة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد «أهلي 2009 إلى 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 4 مباريات

أهلي 2007 يفوز علي المنيا

و فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه المنيا بركلات الترجيح، بنتيجة 3 - 2، بعد التعادل 1 - 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بفرع التجمع، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح إياد مدحت التسجيل لـ الأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأدرك المنيا التعادل بهدف من ركلة جزاء، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي.

وسجل ركلات الترجيح للأهلي كل من محمد السيد ويوسف رامي وإياد مدحت، فيما أهدر زيدان ناجح وحازم عاشور، وتمكن الحارس ياسين محمد من التصدي لركلتين من لاعبي المنيا.

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