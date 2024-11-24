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محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بعد هدفه في ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

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محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بعد هدفه في ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بعد هدفه في ساوثهامبتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 83 من ركلة جزاء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف وصل محمد صلاح للهدف رقم 100 مع ليفربول خارج الديار في الدوري الإنجليزي.

واحتفلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على x بإنجاز محمد صلاح ونشرت صورة للاعب وعلقت: 100 هدف خارج ملعبنا للملك المصري

صورة احتفالية بوصول محمد صلاح إلى الهدف رقم 100 خارج ملعبه مع ليفربول.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

افتتح سوبوسلاي التسجيل لصالح ليفربول بالدقيقة 30 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل ساوثهامبتون عن طريق أرمسترونج من ركلة جزاء على مرتين بعد تصدي كيليهر لها قبل أن يصوبها في الشباك بالدقيقة 42، فيما سجل هدف ساوثهامبتون الثاني  اللاعب فيرنانديز في الدقيقة 56، فيما تعادل لليفربول اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 64 وعاد الفرعون وسجل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

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تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراة ساوثهامبتون كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ،  كورتيس جونز.

في خط الهجوم:  محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

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تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

في حراسة المرمى: ماكارثي

في خط الدفاع: ووكر-بيترز، هاروود-بيليس، ستيفنز

في خط الوسط: فريزر، داونز، لالانا، فرنانديز، ديبلينج

في خط الهجوم: أونوا تشو، أرمسترونج.

Southampton starting team: McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens (captain), Fraser, Downes, Lallana, Fernandes, Dibling, Armstrong, Onuachu. Substitutes: Lumley, Sugawara, Bree, Manning, Ugochukwu, Aribo, Kamaldeen, Brereton Díaz, Archer. On the right side of the line-up graphic is a picture of Adam Lallana in the red-and-white home shirt, looking straight towards camera with a focused look on his face. Lallana, who is pictured against a grey background, is pulling at the back of his collar with both hands. On the left side of the graphic is the line-up text, which is printed in white lettering against a textured red background.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي تعرض لخسارة كبيرة من توتنهام في الجولة نفسها، برباعية نظيفة بينما يتذيل ساوثهامبتون جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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