البنتاجون يرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها: "ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".

البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية باعتقال مسئولين إسرائيليين



وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض: "إن واشنطن ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال لمسئولين إسرائيليين كبار".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه: "قلقون للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين".

أمريكا تعارض قرار الجنائية الدولية

وتابع: "الولايات المتحدة أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية بشأن هذه المسألة ونعارض بشدة مشروع القرار الذي تقدم به مشرعون في مجلس الشيوخ بشأن حظر بيع أسلحة لإسرائيل".

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف) ندعم عمل الجنائية الدولية، السويد والنرويج تعلقان على قرار اعتقال نتنياهو

واستطرد: "الجنائية الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار مسارات إسرائيل الداخلية وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقيتها، وهذه الخطوات ضارة في الوقت الذي نعمل فيه على تأمين وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان".

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