رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - يقوم رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، تشانج وون سام بزيارة رسمية لمصر في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الحالي حيث تهدف الزيارة لتعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من برامج المساعدات الإنمائية الرسمية في مختلف القطاعات.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية هي الأولى من نوعها التي يقوم بها أي رئيس للوكالة إلى مصر منذ بدء الشراكة مع الحكومة المصرية.



وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة تشانج في اجتماع مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لتغير المناخ في أذربيجان حيث من المقرر ان توقع كويكا بصفتها كيانًا معتمدًا لدى صندوق المناخ الأخضر، مذكرة تفاهم مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 19 نوفمبر 2024 لبدء مشروعين تعاونيين رئيسيين في إطار شراكة مستقبل المناخ.

زيارة رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية لمصر تتضمن سلسلة من المقابلات رفيعة

وتتضمن أجندة زيارة رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية لمصر سلسلة من المقابلات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين بما في ذلك مقابلة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الكدتورة رانيا المشاط، و وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تعزيز التعاون بين كوريا ومصر وأحدث التطورات الخاصة بالتعاون الثنائي القائم حاليا، وسبل توسيع أنشطة الوكالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما سيشارك تشانج في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتهدف الندوة إلى الترويج لسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات الإلكتروني تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" و" مصر الرقمية ".

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مركز العمليات الخاص بنظام المشتريات العامة الإلكتروني

وسيقوم ايضا بزيارة مركز العمليات الخاص بنظام المشتريات العامة الإلكتروني المتواجد في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية يوم الخميس القادم.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية هي الأولى من نوعها لمدير الوكالة الكورية إلى مصر خلال فترة رئاسته للوكالة مما يؤكد التزام كويكا بدعم مبادرات التنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ضوء اختيار مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من 2021-2025 وهي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم اختيارها.

وتعكس هذه الشراكة بوضوح ما تتمع به مصر من إمكانات كبيرة وقوى عاملة قادرة من الشباب فضلًا عن كونها بالفعل مركز استراتيجي للشركات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

جدير بالذكر ان وكالة التعاون الدولي الكورية هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية تهدف إلى تنفيذ برامج المساعدات والمنح لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

ويقدم مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.

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