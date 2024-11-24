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أحمد داود ومنة شلبي في زيارة لسينمات السعودية للترويج لـ"الهوى سلطان" - أخبار كلمتك

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أحمد داود ومنة شلبي في زيارة لسينمات السعودية للترويج لـ"الهوى سلطان" - أخبار كلمتك

أحمد داود ومنة شلبي في زيارة لسينمات السعودية للترويج لـ"الهوى سلطان" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - يسافر الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي بصحبة جيهان الشماشرجي وأحمد خالد صالح والمخرجة هبة يسري والمنتج أحمد فهمي إلى المملكة العربية السعودية وخاصة الرياض وجدة للترويج لعرض فيلمهم “الهوى سلطان”. 

جولة لصناع فيلم الهوى سلطان على سينمات السعودية   

ومن المقرر أن يجري صناع العمل جولة على السينمات العارضة للفيلم ومشاهدته مع جمهوره يوم 24 نوفمبر في الرياض ويوم ٢٥ نوفمبر في جدة. 

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جاء ذلك بعد اقتراب إيرادات فيلم الهوى سلطان من 50 مليون جنيه في مصر. 

كما تصدر الفيلم شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية محققا في أول أسابيع عرضه هناك قرابة ٣١ مليون جنيه. 

أبطال فيلم الهوى سلطان  

ويشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. 

والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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