تعرف على موعد ومكان جنازة عادل الفار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:36 صباحاً - قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

وأعلن مصطفى كامل وفاة الفنان عادل الفار مساء أمس الخميس، بعد صراع من المرض، حيث كان يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، وكان يعاني من أمراض الكبد، الذي تسبب في دخوله في غيبوبة أكثرة من مرة على مدار الأشهر الماضية.

وفاة نجل عادل الفار

كان الفنان عادل الفار قد فجر مُفاجآت مُدوية عن وفاة نجله "شادي" منذ سنوات، موجهًا أصابع الاتهام إلى نفسه، كونه كان مُنشغلًا عنه بسبب ظروف عمله بالتمثيل.

وكشف، عن خلافه مع نجله الذي أدى إلى قطيعة بينهما، حتى يوم وفاته بسبب "صُحبة أصدقاء السوء"، بحسب تعبيره.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الفار المفاجئة.

وقال عادل الفار إن انشغاله عن نجله طوال الوقت بسبب عمله في التمثيل، وإعطاءه الكثير من المال تعويضًا عن الغياب، أدى إلى دخول الابن في دائرة أصدقاء سوء مدمنين على المواد المُخدرة.

وواصل حديثه قائلًا: "حدث خلاف بيني وبين نجلي، حينما عرفت أنه يتعاطى المُخدرات، وقاطعته فترةً من أجل مراجعة نفسه، والعدول عن الإدمان".

يذكر أن عادل الفار مونولوجست مصري ولد في ٢٠ ديسمبر من عام ١٩٦١، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية.

بدأ مسيرته الفنية بالسينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون، والسينما، ومن أهم أفلامه "هيستيريا" ١٩٩٨ "شجيع السيما" ٢٠٠٠ و"زكية زكريا فى البرلمان " ٢٠٠١ و" حارة البنات " ٢٠٠٥ و"بون سواريه"٢٠١٠ ومن أهم مسلسلاته "الكومي" ٢٠٠١ و"٩ شارع السلام" ٢٠٠٣ و"دائرة الاشتباه" ٢٠٠٦ و"صاحب السعادة" ٢٠١٤.

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