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وكالة تسنيم: إيران تستعد للرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

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وكالة تسنيم: إيران تستعد للرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

وكالة تسنيم: إيران تستعد للرد على إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مستشار لـ المرشد خامنئي، بأن إيران تستعد للرد على إسرائيل.

 

عراقجي يحدد موعد الرد على إسرائيل

ويوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تعتبر الهجوم الإسرائيلي الأخير يستحق ردا بالوقت المناسب، متهما تل أبيب بمحاولة توسيع الصراع بالمنطقة.

 وقال عراقجي، إن طهران "تعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضيها هجوما جديدا ويستحق ردا"، مشددا على أن بلاده "لن نتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين".

 

موعد تنفيذ عملية الوعد الصادق

وأضاف عراقجي في معرض رده على سؤال حول  موعد تنفيذ عملية الوعد الصادق 3  أمام جمع من القادة والعاملين في هيئة أركان الحرس الثوري: "لقد أعلنا للعالم أن الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية هو هجوم جديد وسنرد عليه بالتأكيد في الوقت المناسب"، وقال: "إذا أظهرنا أدنى خوف من الحرب عندما يكون هناك تهديد، فهذا يعني أننا نخشى من الحرب".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين".

وشدد عراقجي على أن إيران تعاملت بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم تتخذ قرارات انفعالية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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