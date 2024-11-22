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عادل الفار باكيا في آخر ظهور: غلطت في تربية ابني وبعت لي رسالة وجعتني قبل ما يموت (فيديو) - أخبار كلمتك

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عادل الفار باكيا في آخر ظهور: غلطت في تربية ابني وبعت لي رسالة وجعتني قبل ما يموت (فيديو) - أخبار كلمتك

عادل الفار باكيا في آخر ظهور: غلطت في تربية ابني وبعت لي رسالة وجعتني قبل ما يموت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:09 صباحاً - عادل الفار، في آخر ظهور تليفزيوني للفنان الراحل عادل الفار قبل وفاته مساء أمس الخميس، كشف باكيًا قصة مؤثرة في حياته الخاصة متعلقة بوفاة نجله بسبب تعاطي المخدرات.

 

نصيحة عادل الفار لكل الآباء 

ووجه عادل الفار، خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر"، نصيحة لكل الآباء، حرصًا على صحة وحياة أبنائهم، قائلًا: "يا كل أب اصحَ واهتم بابنك بس مش لدرجة اللي هو عايزه تعطيه له، لازم تقعد وتعرف هو ماشي إزاي وعامل إيه ودي أنا غلطت فيها وندمان عليها من ساعتها".

وتابع عادل الفار: "لكل الآباء اهتموا بأولادكم واحرصوا على تربيتهم تربية صحيحة حتى لا يضيعوا من بين أيديكم".
 

مشكلة عادل الفار مع ابنه

ولفت الفنان عادل الفار: "شادي ابني كان أي فلوس يطلبها أديها له، وما أسألهوش عايزها في إيه، وكان بياخد فلوس كتير ودي غلطة وقعت فيها، لحد لما اكتشفت إنه بيتعاطى مخدرات ووصل لمرحلة الإدمان، وأنا وقتها كنت مشغولة بشغل كتير وتائه في التمثيل واللي هو عايزه بعطيه له لحد لما اكتشفت الخطأ الكبير اللي وقعت فيه".

 

خطأ عادل الفار وراء إدمان نجله المخدرات

وواصل: "غلطتي إني لم أهتم بابني إلا في الآخر لما دخلته 3 مصحات للعلاج من الإدمان ويطلع من المصحة ينتكس ويرجع يتعاطي مخدرات تاني، لغاية لما ربنا افتكره ومات الله يرحمه".


وأكد: "أنا حاسس إني مذنب في حق ابني، وأقول لكل أب لو سمحت لا تنشغل بابنك يضيع ويصل إلى مرحلة سيئة".


ولفت: "آخر رسالة ابني شادي بعتها لي قبل وفاته كانت على الموبايل، حبيبي يا بابا والنبي يا بابا ما تزعلش مني وأنا بحبك أوي".

 


واختتم باكيًا: "هو كان إنسان طيب جدًّا ومحترم وحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وشغلته في اكتر من مكان بس بسبب تعاطي المخدرات مكنش بيستمر، وربنا افتكره وريحة ولأن كان خلاص وصل لنهاية الإدمان".
 


وفاة الفنان عادل الفار

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وفاة الفنان عادل الفار، بعد دخوله في وعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

قال، إنه سوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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