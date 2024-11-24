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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - القصة الكاملة لأزمة وفاة محمد رحيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - القصة الكاملة لأزمة وفاة محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القصة الكاملة لأزمة وفاة محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - أثار خبر وفاة الملحن محمد رحيم، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت العديد من وسائل الإعلام أن شقيق محمد رحيم اشتبه في وفاته جنائيا، بسبب وجود جروح وكدمات على الجسد، وقيامه بإبلاغ الشرطة.

القصة الكاملة لوفاة محمد رحيم

تلقى الوسط الفني، صباح أمس السبت، خبرا صادما بوفاة الملحن الشهير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، داخل شقته بمنطقة الهرم، وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وسط شكوك حول وجود إصابات وكدمات على جسده، مما أثار العديد من التساؤلات عن أسباب الوفاة.

محمد رحيم

وتوجه طاهر رحيم، شقيق الفنان محمد رحيم، إلى قسم شرطة الهرم للإبلاغ عن وجود كدمات وزرقة بجسد الفقيد، بالإضافة إلى نزيف من الأنف، وطالب بالتحقق من وجود شبهة جنائية، خاصة أن الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض خطيرة قبل الوفاة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بنقل جثمان محمد رحيم، إلى مشرحة زينهم للكشف الطبي، وأظهر التقرير المبدئي وجود كدمات في الساقين، وجرح في زاوية الفم، وخربشات على اليد، مما دفع النيابة لإجراء تحقيق موسع واستدعاء أفراد من محيط الراحل لسماع أقوالهم، بينهم زوجته مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة.

الحالة الصحية لـ محمد رحيم

وتم استدعاء زوجة الراحل أنوسة كوتة، والتي أشارت في تصريحاتها بالنيابة إلى أنه كان يعاني من إجهاد كبير بسبب ضغط العمل، مشيرة إلى أنه كان منشغلًا في تحضير عمل فني جديد مع النجم محمد منير، موضحة أنه عانى من ذبحة صدرية في يوليو الماضي، وأجرى عملية قسطرة في القلب، لكنها لم تتوقع وفاته بهذه السرعة.

«جهات التحقيق» تحسم سبب وفاة الملحن محمد رحيم

أكدت جهات التحقيق، أن وفاة الملحن محمد رحيم كانت طبيعية، وذلك عقب انتهاء الفحوصات الأولية التي أجرتها، إذ أوضح مفتش الصحة، الذي تم انتدابه للكشف على الجثمان، أن الإصابات التي ظهرت على الفم واليد والساق سطحية وظاهرية ولا تدل على وجود شبهة جنائية.

وجاءت نتائج التحقيقات الأولية، كالتالي:

1. فحص الجثمان: كشف مفتش الصحة أن الشفتين سليمتان تمامًا، مما ينفي وجود أي علامات قد تشير إلى الاختناق أو تعرض المتوفى لأي اعتداء.

2. الكاميرات: أكدت مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الوفاة عدم رصد أي تحركات مشبوهة أو دخول أشخاص غرباء إلى المنزل.

3. الإصابات الظاهرية: أشار تقرير مفتش الصحة إلى أن الخربشات والانتفاخ بالجثمان نتيجة طبيعية لحالة الوفاة ولا تحمل دلالات جنائية.

قرارات النيابة العامة:

• أذنت النيابة بدفن جثمان الملحن بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

• حفظ القضية مؤقتًا مع الاحتفاظ بحق فتحها حال ظهور أدلة جديدة.

• إبلاغ أسرة المتوفى بنتائج التحقيقات النهائية.

جنازة محمد رحيم

تستعد أسرة الملحن محمد رحيم، بعد قليل، لإقامة صلاة الجنازة عليه.

وأعلنت زوجته أنوسة كوتة، عن موعد ومكان الجنازة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: صلاة الجنازة في مسجد الشرطة، بعد صلاة الظهر، علي حبيب قلبي ونور عيني، حعيش إزاي من بعدك».

محمد رحيم

الملحن محمد رحيم

ولد محمد رحيم في ديسمبر 1979، ومن أشهر الأغاني التي قدمها “وغلاوتك” و”لو عشقاني” لعمرو دياب و”أنا لو قلت” لمحمد فؤاد و”الليالي” لنوال الزغبي و”آه يا ليل” و”يا ليل” لهشام عباس و”صبري قليل” و”أنا في الغرام” و”مشاعر” لشيرين عبد الوهاب و”منازل” و”60 دقيقة” لأصالة و”ياللي زعلان مني” لمحمد حماقي و”يانا يانا” لتامر حسني و”يا حمام” و”قلبي مايشبهنيش” لمحمد منير.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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