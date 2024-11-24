ما بين مؤيد ومعارض، «غيبوبة» أول ألبوم بالذكاء الاصطناعي يهدد عرش الغناء والنجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:35 مساءً - أثار الشاعر والكاتب وليد عبد المنعم، اهتمام الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية بشكل عام والساحة الغنائية بشكل خاص، بعدما أعلن عن مشروعه الغنائي “كروما بروجيكت”، والذي يتضمن أول ألبوم بالذكاء الإصطناعي ويأتي بعنوان “غيبوبة”.

غيبوبة أول ألبوم بالذكاء الاصطناعي

ويقول وليد عبد المنعم: إن ألبوم غيبوبة بالذكاء الاصطناعي يتضمن 10 أغاني كلها من كلماته والألحان جاءت بواسطة تقنيات ورؤية موسيقية باستخدام أدوات تكنولوجية، وبالنسبة للأصوات فهي من وحي الخيال بواسطة الذكاء الاصطناعي، واستغرقت تحضيراته عامين في إجراء التجارب وأطلقت الأغنية الأولي من الألبوم 7 نوفمبر الجاري.

وعقب انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي علي نطاق واسع بالساحة الغنائية انقسمت الأراء بين مؤيد ومعارض، ووصل الأمر إيضًا إلى استخدام هذه التقنية مؤخرًا في بعض المسلسلات والكليبات الغنائية.

علي سبيل المثال، بدأت سميرة سعيد خطوة جديدة، ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

حميد الشاعري يسجل صوته لاستخدامه في الذكاء الاصطناعي

بينما كان قد أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.

وأوضح الشاعري أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

وأشار إلى أنه قام بتوقيع عقد يتعلق باستخدام بصمة صوته، مشيرًا إلى أنه حوّط هذه الحقوق كورثة لأبنائه، مما يتيح لهم استخدام صوته في أي أغنية جديدة يرغبون بها.

وأكد حميد الشاعري أنه لا يحبذ استخدام صوته دون وجوده، لكنه يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي له مميزاته وعيوبه. وأضاف: 'أضراره قد تعني عدم تقديم الصورة بشكل جيد، لكن يمكن أيضًا رؤية أفلام جديدة لعبد الحليم حافظ'.

أزمات عمرو مصطفى بسبب الذكاء الاصطناعي

بينما رفض تامر عاشور فكرة الذكاء الاصطناعي وأكد ان هذه الفكرة فاشلة، خاصة بعدما ساهم الملحن عمرو مصطفي في انتشارها بشكل كبير بعدما أعلن في وقت سابق عن إحياء أصوات الراحلين بهذه التقنية، وبدأ بأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال تقديمه لأغنية وافتكرلك إيه التي أثارت وقتها جدلًا كبيرًا وأزمات للملحن متتالية.

وكشفت أيضا أنغام في وقت سابق عن رأيها في الذكاء الاصطناعي مشددة علي رفضها لهذه التقنية وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة:" فكرة الديو حلوة والأحلام حلوة ولكن تقنية الذكاء الاصطناعي مفيهاش الإحساس البشري ومزعجة، وأتمنى إن تقنية الذكاء الاصطناعي تبقى هوجة وتخلص علشان هتقعدنا في البيت".

بينما أيد أمير طعيمة فكرة تقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني وقال خلال لقاء سابق له مع ڤيتو:" ندي التقنية دي فرصتها وأنا مع أي شيء جديد يساء استخدامها وفي الآخر هتبقى على الطريق الصحيح وأنا اعتراضي على تغير صوت الناس والموضوع دا خلال شهور قليلة هيطلع قانون لأن دي حقوق ملكية فكرية".

وتابع: "ما تقدرش تغير عمل مبدع وتديه لمبدع بس تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة وبالتأكيد سيكون لها استخدامات إيجابية".

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