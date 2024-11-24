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100 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Wicked - أخبار كلمتك

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100 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Wicked - أخبار كلمتك

100 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Wicked - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:56 صباحاً - أفلام هوليوود، حقق فيلم Wicked، إيرادات افتتاحية تجاوزت 100 مليون دولار، في شباك التذاكر حول العالم، خلال أول يومين لعرضه بشكل رسمي في صالات السينما، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم.

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تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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