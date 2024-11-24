باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضات تراوحت ما بين 3 و10 جنيهات، مقابل استقرار أسعار البيض البلدي.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق.

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وهذه السلاسل؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين 3 و7 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 143 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 138 جنيهًا إلى 142 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين 4 و10 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 139 جنيهًا إلى 144 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انخفاض أسعار الزيت اليوم نحو 9 جنيهات في الزجاجة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق